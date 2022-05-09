В Москве завершился парад Победы

Военный парад в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Красной площади завершился парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передаёт РИА Новости. После окончания парада, президент России Владимир Путин направился в Александровский сад, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата.

Всего по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы «Ярс» и новейшие бронетранспортёры «Бумеранг». Последним площадь покинет сводный военный оркестр, — сообщает агентство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее проинформировал, что в Москве отменили воздушную часть парада на 9 Мая.

Празднование Победы в Великой Отечественной войне в России началось в Петропавловске-Камчатском. В торжественном параде по главной площади краевой столицы прошли 1,2 тысячи человек.

На Красной площади в Москве парад начался в 10:00 мск. В нём приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.