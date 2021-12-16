В Москве задержали «чёрных» банкиров с миллиардным оборотом

В Москве сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали членов банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники проводили обмен валюты, осуществляли денежные переводы за рубеж и другие теневые операции. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил 1 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт «МВД Медиа».

Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%, — говорится в сообщении.

Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли деньги клиентов. В действительности же товар не поставлялся.

В настоящий момент задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ранее стало известно, что ачинский городской суд арестовал на два месяца кассира одного из банков, подозреваемую в краже более 20 млн рублей. Под стражей женщина пробудет до 7 февраля 2022 года. Ранее из регионального отделения одного из банков была похищена крупная сумма денег. Подозрение пало на кассира организации. В тот же день её мать сообщила об исчезновении женщины. Однако полицейские не поверили родственнице и возбудили уголовное дело факту присвоения или растраты.