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В Москве за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков

10:30, 18 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве выпало около 76% месячной нормы осадков.

По данным на 08:30 мск наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (49,5 мм), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) административных округах, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве добавили, что из-за ливня местами обнаруживались скопления воды на улицах города, они оперативно ликвидировались бригадами «Мосводостока».

Ранее метеорологи предупредили, что дождь, начавшийся в столице 17 сентября, может продолжиться и в пятницу.

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