В Москве за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры состоится в сентябре. Проходить мероприятие будет в онлайн-формате.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Согласно ему, для российской столицы это уже четвёртый подобный фестиваль, который создавался при поддержке столичных департамента образования и науки,...