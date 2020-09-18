В Москве за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/a14e0db4-f981-11ea-bf7f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За прошедшие сутки в Москве выпало около 76% месячной нормы осадков.
По данным на 08:30 мск наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (49,5 мм), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) административных округах, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве добавили, что из-за ливня местами обнаруживались скопления воды на улицах города, они оперативно ликвидировались бригадами «Мосводостока».
Ранее метеорологи предупредили, что дождь, начавшийся в столице 17 сентября, может продолжиться и в пятницу.