В Москве за сутки выпало больше месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/7bb8ef36-a235-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ, сообщает метеобюро Москвы.

Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпал 61 мм. Дождь будет продолжаться и в субботу, при этом в городе будет тепло, воздух прогреется до 25 градусов. Затяжные дожди в столицу принёс активный антициклон, который пришёл с Чёрного моря. Максимум осадков для 29 мая прежде был зарегистрирован в 2015 году, тогда выпало 26 мм, информирует «Интерфакс».

Индекс комфортности погоды при таких условиях составляет 7 баллов из 10. Максимально комфортной для человека считается солнечная погода со слабым ветром при температуре воздуха от 18 до 23 градусов тепла и влажности на уровне 50–70%. По народному календарю 30 мая — день святой Евдокии или «Евдокия-свистунья», считается, что какова Евдокия — таково и лето, передаёт метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, погода испортится в последний день мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномальная для лета температура сохранится как минимум до 3 июня.