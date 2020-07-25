В Москве за прошедшие сутки скончались 9 человек с коронавирусом

Оперативный штаб сообщил о гибели ещё 9 пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число погибших достигло 4398 человек. За сутки до этого от болезни скончались 14 пациентов.
В мире коронавирусом заболели свыше 15,9 млн человек, более 643 тысяч умерли, более 9,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,3 млн, на третьем Индия — более 1,3 млн.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.
Ранее власти Москвы отказались от новых ограничений из-за коронавируса. Столица практически полностью пришла к уровню показателей докоронавирусного периода, отметил Сергей Собянин.
Как информировал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве. Он отметил формирование популяционного иммунитета.
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