В Москве за прошедшие сутки скончались 9 человек с коронавирусом

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что министру иностранных дел Украины Павлу Климкину необходимо публично покаяться за свои действия на посту главы МИД.

Так она прокомментировала RT призыв Климкина создать из Крыма проблему для России. Ковитиди отметила, что на своём посту ему следовало укреплять ведомство, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию. По...