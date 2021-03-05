В Москве выявлено 1820 новых случаев заражения коронавирусом

В течение прошедших суток на территории Москвы медики выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа у 1820 местных жителей. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением болезни.
Также стало известно, что по России за сутки врачи выявили 11 022 новых случая заражения. Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны.
В Москве зафиксировали 1820 новых случаев. С начала пандемии в столице заразился 988 861 человек.
Ещё 922 пациента городских больниц выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. В сумме с недугом справились 909 692 москвича. Также в оперштабе рассказали, что за 24 часа доктора госпитализировали 701 жителя столицы.
По последним сведениям, в городе после заражения скончались 15 347 человек.
Как ранее передавал NEWS.ru, с 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом 5 марта сообщил столичный мэр Сергей Собянин.