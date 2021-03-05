В Москве выявлено 1820 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1612961e-7e53-11eb-b8ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории Москвы медики выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа у 1820 местных жителей. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением болезни.

Также стало известно, что по России за сутки врачи выявили 11 022 новых случая заражения. Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны.

В Москве зафиксировали 1820 новых случаев. С начала пандемии в столице заразился 988 861 человек.

Ещё 922 пациента городских больниц выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. В сумме с недугом справились 909 692 москвича. Также в оперштабе рассказали, что за 24 часа доктора госпитализировали 701 жителя столицы.

По последним сведениям, в городе после заражения скончались 15 347 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, с 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом 5 марта сообщил столичный мэр Сергей Собянин.