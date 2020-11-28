В Москве выявили ещё 6798 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f70bbc48-3215-11eb-8e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили ещё 6798 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии в городе COVID-19 заразились 599 213 человек.

Как подчеркнули в оперштабе, за последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 5576 человек. С начала пандемии COVID-19 переболели 447 111 горожан.

За весь период распространения инфекции в столице умерли 8828 человек. Вечером 28 ноября в оперштабе отмечали, что за минувшие сутки на территории Москвы было зафиксировано 72 летальных случая.

Как передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 26 683 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 2 269 316 жителей РФ.

В общей сложности в России выздоровели от коронавируса 1 761 457 человек (+21 987 за сутки), скончались от инфекции 39 527 жителей РФ (+459 за сутки).