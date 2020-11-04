В Москве вылечили от COVID-19 ещё 3670 пациентов

https://static.news.ru/photo/62acc1ce-1f31-11eb-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки из столичных больниц выписано 3670 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, всего с начала пандемии количество вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 329,2 тысячи человек.

Выздоровевших пациентов выписывают из больниц только поле проведения контрольного исследования. В ряде случаев медики дают им рекомендации для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья, сообщает «Москва 24».

Москва сохраняет лидерство по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии в столице выявлено более 445 тысяч случаев заражения. Жертвами инфекции стали семь тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин продлил режим дистанционного обучения для школьников 6–11-х классов. Согласно его указу, они будут учиться дома до 22 ноября.