В Москве вылечили от COVID-19 ещё 3670 пациентов

За сутки из столичных больниц выписано 3670 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, всего с начала пандемии количество вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 329,2 тысячи человек.
Выздоровевших пациентов выписывают из больниц только поле проведения контрольного исследования. В ряде случаев медики дают им рекомендации для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья,
Москва сохраняет лидерство по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии в столице выявлено более 445 тысяч случаев заражения. Жертвами инфекции стали семь тысяч человек.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин продлил режим дистанционного обучения для школьников 6–11-х классов. Согласно его указу, они будут учиться дома до 22 ноября.