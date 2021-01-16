В Москве впервые за зиму зафиксировали ниже 20 градусов

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Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы, сообщили в городском метеобюро.

Согласно данным специалистов, к 07:00 температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ составляла минус 20,3 градуса.

Это пока минимум для нынешней зимы, — отметил представитель метеобюро.

По его словам, до этого холоднее всего была ночь на 15 января, когда фиксировалось минус 18,6 градуса. Абсолютный рекорд температурный рекорд для 17 января в столице был установлен в 1940 году — 42,1 градуса мороза.

Синоптики предупреждают, что ночь а 18 января будет ещё холоднее. В Москве прогнозируется до минус 25 градусов, а в Подмосковье — до минус 28 градусов, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов. По его словам, в ЦФО до 20 января будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры составят от минус 20 до 30 градусов.