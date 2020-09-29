В Москве возобновили доставку дров на дом для горожан на самоизоляции

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Городские службы Москвы опять начали доставлять дрова в дома и на дачные участки жителям столицы, которым предписано оставаться дома в условиях карантина.

Заммэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что заявки на доставку дров московские6 службы начали принимать с 27 сентября. По его словам, заказы уже активно выполняются, пишет «Москва 24».

Представитель мэрии отметил, что для доставки задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Он напомнил, что вынужденные сидеть на самоизоляции горожане могут заказать дрова по льготным ценам.

Для оформления заявки на доставку дров москвичам необходимо позвонить по номеру: +7 (495) 870-45-09.

В Москве с 28 сентября вновь введены меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

За предыдущие сутки число заразившихся коронавирусом в Москве составило 2300 человек.