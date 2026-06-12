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12 июня 2026 в 19:00

На участке больше нет хаоса с дровами: простые способы сохраняют поленья сухими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие складывают дрова где придется, а потом удивляются сырости, плесени и плохому розжигу. На самом деле правильное хранение помогает сохранить древесину сухой и аккуратно организовать участок без лишнего беспорядка.

Самый простой вариант — обычная поленница. Ее лучше ставить на небольшом возвышении или поддоне, чтобы нижние поленья не тянули влагу из земли. Между досками оставляют зазоры для циркуляции воздуха.

Если дров много, выручает навес с крышей из шифера или профнастила. Он защищает от дождя и снега, но при этом сохраняет вентиляцию. Некоторые дачники размещают дрова вдоль стены сарая или бани под общим свесом крыши — так экономится место.

Для длительного хранения подойдет сарай с хорошим проветриванием. А рядом с камином удобно держать небольшую переносную поленницу для ежедневного запаса.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что дрова из-под навеса стали быстрее разгораться и дольше остаются сухими. Она также советует не складывать свежеспиленные поленья слишком плотно — древесине нужен воздух для нормальной просушки.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
советы
дрова
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
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