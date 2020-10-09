В Москве вдвое возросло количество тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e7cd4ee-0a44-11eb-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Количество и качество тестов на коронавирус в столице в настоящее время вдвое выше, чем весной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью Первому каналу он отметил , что медики стали выявлять больше тех, кто переносит заболевание бессимптомно. При этом доля тяжелобольных не снижается.

В своём блоге градоначальник написал , что ежедневно столице госпитализируются до 900–1000 заразившихся коронавирусом. В связи с этим открыты резервные госпитали в Крылатском и Сокольниках. Он также допустил, что вскоре потребуется расконсервировать госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе.

9 октября российские врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В столице суточный прирост заболевших составил 3701.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели, а свыше 5,5 тысячи скончались.

Как писал ранее NEWS.ru, Собянин заявил, что столичные власти не пытаются искажать или замалчивать ситуацию с распространением коронавируса. Он заверил, что принимаются все соответствующие эпидобстановке решения. При этом мэр добавил, что для улучшения ситуации необходимы понимание и встречный отклик жителей мегаполиса.