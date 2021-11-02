В Москве снова разыграют квартиры для привившихся от COVID-19

Очередной розыгрыш квартир для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, пройдёт в Москве 3 ноября. Участвовать смогут жители столицы старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины или прошли повторную вакцинацию с 25 по 31 октября. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.

Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» — это продолжение стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Её инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата, — говорится в сообщении.

Для участия необходимо согласиться на розыгрыш в пункте вакцинации. Информация о победителях будет храниться на портале mos.ru. Чтобы проверить свой статус, гражданину необходимо ввести номер полиса медицинского страхования.

Отмечается, что квартиры для привившихся от коронавируса будут разыгрываться до 24 ноября каждую среду.

18 октября московские власти объявили розыгрыш 10 квартир среди жителей столицы, которые вакцинировались от COVID-19. По словам мэра Сергея Собянина, основным стимулом для людей должно являться собственное здоровье.