В Москве снизился индекс самоизоляции

Жители столицы придерживаются режима самоизоляции, однако многие покинули свои дома 6 мая.
Согласно статистике компании «Яндекс», индекс самоизоляции в среду утром составляет 3,1.
На улице есть люди, — говорится в сообщении.
В Подмосковье данный показатель составляет от 3,8 — в Железнодорожном и 3,7 — в Лыткарино до 2,7 — в Дзержинском, Ногинске и Ступино.
Ранее NEWS.ru писал, что количество россиян, которые поддерживают режим самоизоляции, за месяц существенно уменьшилось. Помимо этого, стало меньше граждан, лояльных к идее наказаний за нарушение режима ограничений.
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