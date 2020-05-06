В Москве снизился индекс самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c9ee2d8e-8f6a-11ea-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы придерживаются режима самоизоляции, однако многие покинули свои дома 6 мая.

Согласно статистике компании «Яндекс», индекс самоизоляции в среду утром составляет 3,1.

На улице есть люди, — говорится в сообщении.

В Подмосковье данный показатель составляет от 3,8 — в Железнодорожном и 3,7 — в Лыткарино до 2,7 — в Дзержинском, Ногинске и Ступино.

Ранее NEWS.ru писал, что количество россиян, которые поддерживают режим самоизоляции, за месяц существенно уменьшилось. Помимо этого, стало меньше граждан, лояльных к идее наказаний за нарушение режима ограничений.