Названы сроки отключения отопления в Москве

https://static.news.ru/photo/0adfe3d2-8f5c-11ea-a0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение отопления в жилых домах Москвы начнётся 7 мая. Всего подачу тепла прекратят в 77 тысяч зданий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

С учётом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, процесс продлится три дня и будет поэтапным. Вначале отключения пройдут на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Как писал NEWS.ru ранее, график отключения горячего водоснабжения изменился из-за продления режима самоизоляции в Москве. В этом году отключения начнутся не сразу после завершения отопительного сезона, а с 1 июня.