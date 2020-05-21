В Москве решили изолировать людей с антителами к COVID-19

https://static.news.ru/photo/82ade0be-9b53-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы хотят обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать карантин до трёх недель. Такое предложение разработал клинический комитет по борьбе с коронавирусом при департаменте здравоохранения Москвы.

В рекомендациях отмечается, что наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить «косвенно путём определения иммунного ответа хозяина». Согласно выводам инфекционистов, если показатель IgM (ранние антитела) оказывается больше единицы, это говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус». В таком случае гражданину будет уместно пройти двухнедельную, а в ряде случаев и трёхнедельную изоляцию, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.

Как сообщает «Коммерсант», подобная инициатива вызвала споры. Ряд экспертов сочли эту меру избыточной. Другие полагают, что перестраховка уместна, так как пока нет всей полноты данных о заразности коронавируса. В частности, главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков отметил, что изоляция после тестирования на антитела будет адекватным решением. Однако он усомнился в необходимости изолировать тех, у кого показатель IgG больше десяти. По его мнению, эти цифры означают, что инфекция была перенесена менее месяца назад.

Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство россиян (91%) высказались за всеобщую вакцинацию от COVID-19, как только появится препарат с доказанной эффективностью. Каждый пятый из них заявил, что прививать население следует на обязательной основе.