В Москве решили изолировать людей с антителами к COVID-19

Власти столицы хотят обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать карантин до трёх недель. Такое предложение разработал клинический комитет по борьбе с коронавирусом при департаменте здравоохранения Москвы.
В рекомендациях отмечается, что наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить «косвенно путём определения иммунного ответа хозяина». Согласно выводам инфекционистов, если показатель IgM (ранние антитела) оказывается больше единицы, это говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус». В таком случае гражданину будет уместно пройти двухнедельную, а в ряде случаев и трёхнедельную изоляцию, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство россиян (91%) высказались за всеобщую вакцинацию от COVID-19, как только появится препарат с доказанной эффективностью. Каждый пятый из них заявил, что прививать население следует на обязательной основе.
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