https://static.news.ru/photo/93b65bb6-5094-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве проведут техническое обслуживание Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Специалисты проверят оборудование, с помощью которого поддерживается негасимое пламя.

Работы намечены на 19 февраля, их проводят регулярно. К работе повышенной сложности привлекают лучших специалистов газового хозяйства столицы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Там пояснили, что огонь мемориала не гаснет благодаря трём запальникам, которые служат резервом друг для друга в любую погоду. Однако на время работ их придётся отключить.

Священное пламя перенесут на временную горелку специальным факелом, по завершении работ пламя вернут на звезду мемориала, — уточнили в пресс-службе.

Во время профилактики каждый из запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль.

Ранее в Махачкале, как писал NEWS.ru, группа подростков пожарила куриные окорочка на Вечном огне. Несовершеннолетние также исполнили танец возле мемориала. Правоохранительные органы пообещали привлечь к ответственности их родителей.