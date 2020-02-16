В Москве проведут техническое обслуживание Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Специалисты проверят оборудование, с помощью которого поддерживается негасимое пламя.
Работы намечены на 19 февраля, их проводят регулярно. К работе повышенной сложности привлекают лучших специалистов газового хозяйства столицы,
Там пояснили, что огонь мемориала не гаснет благодаря трём запальникам, которые служат резервом друг для друга в любую погоду. Однако на время работ их придётся отключить.
Священное пламя перенесут на временную горелку специальным факелом, по завершении работ пламя вернут на звезду мемориала, — уточнили в пресс-службе.
Во время профилактики каждый из запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль.
Ранее в Махачкале, как писал NEWS.ru, группа подростков пожарила куриные окорочка на Вечном огне. Несовершеннолетние также исполнили танец возле мемориала. Правоохранительные органы пообещали привлечь к ответственности их родителей.
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