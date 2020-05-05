В Москве повысился индекс самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d5e900d8-8ea1-11ea-b988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей столицы соблюдают требования режима самоизоляции, введённого для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно статистике компании «Яндекс», индекс самоизоляции в городе в 09:00 5 мая составлял 3,7, что на один пункт выше, чем в аналогичный период днём ранее.

Наиболее высокий показатель фиксируется в нескольких городах Подмосковья: 4,0 — в Королёве, Железнодорожном и Лыткарино, 3,9 — в Лобне, Ивантеевке, Балашихе и Люберцах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870.