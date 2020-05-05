В Москве повысился индекс самоизоляции

Большинство жителей столицы соблюдают требования режима самоизоляции, введённого для борьбы с распространением коронавируса.
Согласно статистике компании «Яндекс», индекс самоизоляции в городе в 09:00 5 мая составлял 3,7, что на один пункт выше, чем в аналогичный период днём ранее.
Наиболее высокий показатель фиксируется в нескольких городах Подмосковья: 4,0 — в Королёве, Железнодорожном и Лыткарино, 3,9 — в Лобне, Ивантеевке, Балашихе и Люберцах.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен