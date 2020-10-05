В Москве открылись коронавирусные госпитали в «Сокольниках» и «Крылатском»

https://static.news.ru/photo/c8c338b6-06f0-11eb-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Временный госпиталь для больных коронавирусом в КВЦ "Сокольники" Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Одновременно заработал коронавирусный госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское».

Из-за высокой динамики заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в «Сокольниках» и «Крылатском». Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом. Именно эти госпитали при стационарах — городских больницах — укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом. Надеюсь, они будут работать эффективно и спасут многие жизни москвичей, — цитирует РИА Новости мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, во временные госпитали в первую очередь будут поступать пациенты с лёгкой и средней тяжестью течения болезни. Градоначальник напомнил, что решение о создании временных госпиталей было принято ещё весной.

Ранее стало известно, что московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима.

По последним данным, 5 октября в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.