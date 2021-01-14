В Москве откроют выездные пункты вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7b74572-571b-11eb-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Морозов/Пресс-служба министерства обороны РФ

Работа выездных пунктов вакцинации будет организована в Москве. Первые шесть откроются 20 января, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, они расположатся в головном офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, а также в ГУМе, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширяется. Власти столицы намерены привить от коронавируса порядка шести-семи миллионов человек.

Процедура эта добровольная, однако, чтобы стимулировать граждан, в столице могут быть введены различные преференции для привившихся. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, среди таковых это возможность вернуться к обычному ритму жизни без каких бы то ни было ограничений.

Кроме того, как проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас идёт обсуждение необходимости введения так называемых иммунных паспортов для вакцинировавшихся граждан.

14 января в Москве начали работать 30 дополнительных прививочных пунктов, Таким образом, их общее число увеличилось с 70 до 100. Кроме того, к государственным пунктам вакцинации добавились частные клиники. Порядка полусотни таких медучреждений выразили готовность присоединиться к программе иммунизации населения, в 15 из них вакцина уже поступила, писал NEWS.ru.