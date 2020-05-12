В Москве опровергли сообщения о завышении цен на маски и перчатки в метро

https://static.news.ru/photo/79d61296-9477-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о завышении цен на маски и перчатки в метро Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба московского дептранса.

Сегодня Би-би-си опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной. Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам, — говорится в сообщении дептранса.

В пресс-службе уточнили, что договоры были заключены до пандемии коронавируса, однако контрагенты отказались от их исполнения из-за форс-мажорных обстоятельств.

Журналисты Би-би-си написали, что в метро Москвы маски и перчатки продаются с наценкой в 1800% и 450% соответственно. Якобы подземка приобрела их по оптовым ценам: одна маска стоила 1,64 рубля, а перчатки — 4,37 рубля. В начале февраля были объявлены три закупки на 549 тысяч медицинских масок и извещение о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток, сообщает издание.

NEWS.ru писал, что наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке составляют до 500%. Об этом заявили в Ростехе.