В Москве задержали студентов, планировавших нападение на школу

https://static.news.ru/photo/0951e278-b94e-11eb-b45d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали двух молодых людей, которые во время поездки в автобусе обсуждали нападение на школу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В настоящее время один из них даёт показания. Юрист Тимур Маршани отметил, что студентам не грозит привлечение к ответственности.

Их задержали для проведения проверки и превентивных мер воздействия с целью постановки на профилактический учёт, если эти лица занимаются террористической деятельностью, — пояснил он.

Дома у задержанных нашли страйкбольный пистолет, нож, бронежилет и две биты. По словам соседей, молодые люди нередко ведут себя неадекватно.

Подозрительных молодых людей заметили в районе Очаково-Матвеевское. Их объявили в розыск после того, как пассажиры автобуса услышали разговор, в ходе которого они планировали нападение на одну из столичных школ. При этом один из них уронил кобуру от пистолета и во время её падения был отчётливо слышен металлический стук.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 16-летнего подростка, которой рассказал своей подруге о планах устроить массовый расстрел в школе. Девочка раскрыла его намерения свои родителям, а те обратились в полицию. Во время обыска по месту жительства молодого человека были найдены пневматические пистолет и автомат, револьвер, а также тубус от ручного противотанкового гранатомёта. Подросток заявил, что его слова о нападении были шуткой.