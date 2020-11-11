В Москве не планируется ограничивать работу гостиниц из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0da99cfa-2414-11eb-80db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве не планируется вводить ограничения на количество постояльцев в гостиницах и домах отдыха из-за распространения коронавируса.

На сегодняшний день такие меры не предусмотрены. Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации, — говорится в Telegram-канале московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В оперштабе также подчеркнули, что гостиницы и дома отдыха должны соблюдать существующие ограничительные и профилактические меры, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил об отмене всех новогодних мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, вводятся ограничения на работу общепита, мест досуга и искусства до 15 января 2021 года. Согласно распоряжению столичного градоначальника, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и в ночных клубах, будет запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.