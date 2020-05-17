В Москве назвали возраст заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9fdb7e16-98e3-11ea-9630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 80% новых пациентов с COVID-19 в Москве — люди младше 65 лет, сообщили в оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Там уточнили, что за прошедшие сутки в столице выявили 3 238 случая заражения. Всего заболели 146 062 человека.

41,2% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет, еще 5,8% — старше 80 лет, — уточнили в оперштабе.

Также 9% среди заражённых являются детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи за прошедшие сутки выявили 8926 случаев коронавируса. Таким образом, суточный прирост заражённых впервые составил менее девяти тысяч человек. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве — 3238. В Подмосковье диагноз подтвердили у 921 человека, в Санкт-Петербурге — у 425.