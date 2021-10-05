В Москве начнут проводить экспресс-тестирование на COVID в школах

Власти Москвы планируют организовать экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах для обеспечения нормального режима работы учебных заведений. На совещании у президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подобную практику начнут внедрять через одну-две недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ, — сказал Собянин.

Градоначальник также связал большое число выявляемых случаев заражения коронавирусом в городе с высоким охватом тестирования.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт. По его словам, местные власти намерены вернуться к практике проведения лотерей для людей, поставивших себе вакцину. По его словам, за последнюю неделю (27 сентября — 3 октября) заболеваемость выросла примерно на 30%, а число госпитализаций — на 20%. При этом в Москве показатели пока в два раза ниже, чем были на пике.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регионы имеют возможность объявлять свою территорию «свободной от коронавируса». За это, по её словам, субъекты будут получать гранты. Данный вопрос уже обсуждался на одном из совещаний по мерам защиты россиян от новой инфекции. Как пояснила Голикова, гранты будут «направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории».