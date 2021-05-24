В Москве мошенники придумали новую схему обмана автовладельцев

В Москве мошенники изобрели новый способ обмана автовладельцев, чьи транспортные средства эвакуируются на штрафстоянки. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.
В ведомстве пояснили, что иногда к хозяевам эвакуированных машин подходят незнакомые люди и предлагают за деньги свою помощь в возврате автомобилей. Однако на деле они просто подвозят автомобилиста до спецстоянки и требуют за это более высокую плату, чем такси.
В дептрансе
Ранее сообщалось, что в России с 21 мая заработала платформа «Мошеловка». С её помощью жертвы мошенников могут сообщить об обмане и получить консультацию о том, как действовать в подобной ситуации. Присланные на платформу данные будут систематизироваться, обрабатываться и направляться в полицию и Центробанк РФ.