В РФ для борьбы с мошенниками запустят «Мошеловку»

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Платформа под названием «Мошеловка» запускается в России. Её 21 мая внедрят для борьбы с мошенничеством, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что с помощью нового ресурса жертвы злоумышленником смогут сообщать об обмане и получить алгоритм действий в подобной ситуации. При необходимости они получат информацию о преступных схемах.

Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Экспертам и волонтёрам «Мошеловки» предстоит систематизировать присланные на платформу сообщения и направлять обработанные данные в Центробанк и полицию.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники. Это выяснили специалисты компании Bi.Zone. Также эксперты выяснили, что время звонков у мошенников делится на два этапа: с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00. Перерыв устраивается на обед.