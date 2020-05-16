В Москве начали изучать влияние новых симптомов COVID-19 на органы человека

https://static.news.ru/photo/544b70aa-9758-11ea-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые симптомы коронавируса в виде высыпаний по всему телу могут говорить о поражении у больного почек и других органов. Московские врачи изучают данные симптомы, сообщила главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать, потому что это и почки, и другие органы, которые, безусловно, зависимы от микроциркуляции, — сказала она.

Врач отметила, что новые симптомы могут свидетельствовать также о поражении лёгких.

Об этом Лысенко рассказала в интервью для фильма журналистки Наили Аске-заде «Опасный вирус 5».

Как ранее писал NEWS.ru, основными предвестниками коронавируса в тяжёлой форме являются кашель, жар и одышка, но часто у заболевших синеют ногти и губы, сообщили главный рентгенолог России Сергей Морозов и телеведущая Елена Малышева.