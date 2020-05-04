В Москве напомнили о продлении пропусков

https://static.news.ru/photo/b0b18666-8dd2-11ea-82e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок продления пропусков для поездок на работу истекает в Москве 4 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.

Там напомнили , что продлить пропуск можно отправив СМС специального формата на номер 7377 или позвонив в единую справочную службу Правительства Москвы. Её номер: +7 (495) 777-77-77.

Если человек не успел продлить пропуск, то с 5 мая ему будет предложено оформить новый. Он будет действовать до 11 мая включительно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти могут сократить выдачу цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить поток людей и избежать угрозы для здоровья граждан, писал NEWS.ru.