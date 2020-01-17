https://static.news.ru/photo/a8bf6a38-39c5-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для проверки анонимных угроз о «заложенных взрывных устройствах» в пятницу, 17 января, в Москве эвакуировали свыше 25 тысяч человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, угрозы поступили в адрес более 150 образовательных учреждений, 10 районных судов. Также пришли анонимные сообщения о минировании нескольких сотен торговых центров города.

По информации издания, за неделю с 9 января в Москве эвакуировали около 250 тыс. человек, а с начала волны ложных сообщений с 28 ноября — более 1,3 млн человек.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон был эвакуирован из парижского театра, когда туда пытались прорваться протестующие. Президент Франции и его супруга смотрели спектакль в театре Буф-дю-Нор в 10-м округе Парижа, писал NEWS.ru.