В Москве скончались ещё 73 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6480655a-9f84-11ea-8933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в столице скончались ещё 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в Москве выявлено 169 903 пациента с коронавирусом, 61 619 выздоровели. Скончались от заболевания 2183 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, погибли более 346 тысяч, выздоровели примерно 2,2 млн. В России на 26 мая общее число инфицированных достигло 362 342, выздоровели 131 129, умерли 3807.

Как ранее писал NEWS.ru, в московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели. Решение по данному вопросу может быть принято в конце текущей недели.