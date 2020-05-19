В Москве 885 человек вновь нарушили режим самоизоляции

В Москве накануне зафиксировали 885 случаев нарушения режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что режим самоизоляции действует в Москве с конца марта. Даже после обращения президента Владимира Путина о смягчении режима в столице требования оставаться дома сохранились, а санитарные нормы ужесточились с введением обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. Самоизоляция продлится как минимум до 31 мая.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели 76 130, умерли 2837.
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