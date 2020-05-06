В Москве 18,4 тысячи человек потеряли работу с начала 2020 года

https://static.news.ru/photo/be8b74e4-8fbd-11ea-9a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские организации уволили 18 414 сотрудников с 1 января по 5 мая 2020 года. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Уточняется, что данные о высвобождении в Центр занятости населения подала 1051 компания.

В аналогичном периоде прошлого года сведения о высвобождении 23 973 работников подали 1135 организаций, — добавили в департаменте.

Как писал NEWS.ru, уровень безработицы в Москве с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%. Об этом заявил руководитель центра занятости населения города «Моя работа» Роман Шкут. По его словам, если говорить о людях, которые самостоятельно регистрируются на ресурсе центра, с 30 марта 17 тысяч зарегистрированы как безработные, а 14 тысяч получают пособие.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

До этого глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.