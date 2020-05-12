В Московском регионе в ближайшие часы начнутся снег и гроза

https://static.news.ru/photo/8f6b7358-943b-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву и Подмосковье во вторник ожидает резкое похолодание на 20 градусов, гроза и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам температура снизится за 10-12 часов.

С 14 часов до 3-4 часов утра, примерно, температура понизится на 20 градусов. Прохождение фронтального раздела обусловит и усиление ветра до 15-20 м/ с, и условия для грозовой деятельности. Вероятны и осадки не только в виде дождя на западе области, но и в виде снега, — сообщил он ТАСС.

После этого ещё несколько дней жителей столичного региона ожидает температура, которая будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Во вторник в Москве будет около 24-26 градусов тепла. В среду температура опустится до 10-12 градусов. В четверг ожидается до 15 градусов тепла, а в выходные дни воздух прогреется до 18 градусов.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд отметил, что с 12 мая «ложбина низкого давления» станет перемещаться к Уралу. Пока центральная Россия будет «мёрзнуть», её азиатская часть окажется во власти жары.