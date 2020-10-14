Минздрав зарегистрировал ещё два препарата для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/4415e80a-0e54-11eb-bd97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

В России зарегистрировали ещё два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата «Ремдесивира»​ для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду​, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты с таким названием выданы 14 октября.

Как писал NEWS.ru, профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил, что при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.