В Минздраве рассказали, кого привьют «Спутником Лайт»

https://static.news.ru/photo/8fe7f1d6-bfb3-11eb-b064-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» будут прививать россиян преимущественно в возрасте до 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Преимущественно мы будем его («Спутник Лайт». — NEWS.ru) использовать для лиц до 60 лет, — сказал министр.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Её эффективность оценивается в 79,4%. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что вакцина «Спутник Лайт» эффективна против всех штаммов COVID-19.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Препарат будет стоить не дороже 342,36 рубля за одну дозу.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» защитят от фальсификаций с помощью цифровой маркировки. Уникальный код в формате Data Matrix будет наноситься на клапан каждой упаковки. Это позволит отслеживать происхождение вакцины, контролировать движение как отдельной упаковки, так и партии препарата от места производства до конкретной медицинской организации.