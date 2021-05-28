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В Минздраве рассказали, кого привьют «Спутником Лайт»

15:51, 28 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» будут прививать россиян преимущественно в возрасте до 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Преимущественно мы будем его («Спутник Лайт». — NEWS.ru) использовать для лиц до 60 лет, — сказал министр.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Её эффективность оценивается в 79,4%. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что вакцина «Спутник Лайт» эффективна против всех штаммов COVID-19.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Препарат будет стоить не дороже 342,36 рубля за одну дозу.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» защитят от фальсификаций с помощью цифровой маркировки. Уникальный код в формате Data Matrix будет наноситься на клапан каждой упаковки. Это позволит отслеживать происхождение вакцины, контролировать движение как отдельной упаковки, так и партии препарата от места производства до конкретной медицинской организации.

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