В Минздраве пообещали к 19 мая перечислить медикам все положенные выплаты

Стимулирующие выплаты российским медикам за работу с коронавирусными пациентами будут доначислены и выплачены до вторника, 19 мая.
Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом для федеральных и региональных властей выполнение обязательств перед медиками, борющимися с коронавирусом. Премьер-министр поручил до 19 мая устранить все проблемы в этой области, озвученные президентом России Владимиром Путиным, сообщал NEWS.ru.
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