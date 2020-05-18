В Минздраве пообещали к 19 мая перечислить медикам все положенные выплаты

https://static.news.ru/photo/2329285c-9922-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стимулирующие выплаты российским медикам за работу с коронавирусными пациентами будут доначислены и выплачены до вторника, 19 мая.

Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова. Ведущие задали замглавы Минздрава вопрос, можно ли выплатить положенные медработникам выплаты «до завтра». Семёнова ответила, что рассчитывает «с коллегами» справиться с этой задачей. Чиновница также заверила, что Минздрав держит ситуацию с выплатами на постоянном контроле.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом для федеральных и региональных властей выполнение обязательств перед медиками, борющимися с коронавирусом. Премьер-министр поручил до 19 мая устранить все проблемы в этой области, озвученные президентом России Владимиром Путиным, сообщал NEWS.ru.