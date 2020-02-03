https://static.news.ru/photo/972acac4-46a4-11ea-b396-fa163e074e61_660.jpg Хургада, Египет Фото: Christina Rizk/dpa/Global Look Press

Минтранс РФ оставит в силе запрет на выполнение рейсов в Египет минимум до апреля 2020 года.

Представитель ведомства опроверг сообщения о том, что министр транспорта Евгений Дитрих допустил снятие запрета на поездки в Египет из-за закрытия Китая.

Информация не соответствует действительности. Министр такого заявления не делал, — цитирует представителя Минтранса ТАСС.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что авиасообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено в конце апреля или начале мая.

Регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прекращено с 1 февраля. Закрыты все регулярные рейсы, кроме направлений из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Эти рейсы обслуживаются в изолированном терминале F

Ранее NEWS.ru писал, что в Минтрансе призвали не посещать Китай без крайней необходимости.