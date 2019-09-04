https://static.news.ru/photo/d10b6a36-cf09-11e9-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Минприроды заявили, что главной причиной загрязнения воздуха в 22 самых грязных городах России является бензапирен. Он попадает в атмосферу во время отопительного сезона.

...существенный вклад в загрязнение воздуха в 9 городах вносят также взвешенные вещества, а в 5 городах – формальдегид, в 4 городах — диоксид азота, в 3 городах — приземный озон, в 3 городах — взвешенные частицы РМ10, — также говорится в докладе.

Также авторы доклада отметили, что самые грязные города находятся в Азиатской части, где метеорологические условия способствуют накоплению у поверхностей примесей, в том числе бензапирена.

Как ранее писал News.ru, российские города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».