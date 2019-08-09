https://static.news.ru/photo/2cc0738e-bb88-11e9-9c98-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин назвал интернет-энциклопедию Wikipedia источником с отчасти недостоверной информацией. Поэтому он посоветовал студентам не пользоваться ею.

Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить. Сегодня есть отдельный бизнес, который заключается в том, что по заказу тех или иных компаний создаются статьи в Wikipedia и правятся​, — сказал он на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Ранее Алексей Волин говорил, что рассчитывать на то, что технологии 5G начнут быстро развиваться на российской территории, не стоит. Это, по его словам, связано с тем, что мобильные операторы отбили свои капитальные затраты пока только по 2G. А 3G, и 4G ещё не отбились, писал News.ru.