Рассчитывать на то, что технологии 5G начнут быстро развиваться на российской территории, не стоит. Об этом заявил заместитель министра массовых коммуникаций Алексей Волин.
Это связано с затратами операторов на 3G и 4G.
На сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. И 3G, и 4G ещё не отбились. Поэтому если они ещё начнут ставить и 5G — это опять инвестиционные затраты, — цитирует РИА Новости Волина.
Сети 5G позволят передавать данные в Интернете с гораздо большей скоростью, а также массово подключать устройства технологий «умный город» и «умный дом».
В российских мегаполисах создаются пилотные зоны в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика РФ». Одна из таких зон появилась в центре Москвы, ранее писал News.ru. Её запустили оператор Tele2 и компания Ericsson.