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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei намерена расширить работу со студентами российских вузов. Об этом сообщил президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг.

Мы продолжаем нашу работу с российскими вузами, и мы хотим расширить и углубить эту кооперацию. Можно создать огромную армию инженеров и привлечь людей работать у нас, — цитирует РИА Новости...