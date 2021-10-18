В Минцифры рассказали о запуске электронного паспорта в двух форматах

Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года он появится в трёх субъектах РФ. Об этом на заседании комитета Госдумы заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что новые электронные паспорта россиян будут выпускаться в формате пластиковой карты, в них добавят отпечатки двух пальцев владельцев. По желанию владельца новый электронный паспорт будет содержать электронную подпись.

О планах заменить к 2022 году бумажные паспорта на электронные ещё летом 2019 года говорил занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов. Однако проведённый тогда же опрос ВЦИОМа показал: 59% респондентов не готовы оформить такой документ. Часть россиян сочла его ненадёжным, часть высказала обеспокоенность из-за возможных сбоев в системе. Некоторые признались, что опасаются утечки персональных данных. Эксперты отмечают, что получение доступа к цифровому паспорту позволит мошенникам активно кредитоваться и оформлять почти любые сделки.