В МГУ проведут масштабную реформу вуза

Руководство Московского государственного университета имени Ломоносова решило провести масштабную реформу.
На базе МГУ планируется создать семь научно-образовательных школ: «Космос», «Математические методы анализа сложных систем», «Сохранение мирового культурно-исторического наследия», «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект», «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг»,
В данных программах примут участие уже существующие факультеты вуза, однако об их ликвидации речь не идёт.
В рамках новых школ планируется объединить учёных разных направлений и специализации для работы над перспективными проектами. Ожидается, что под реформу будут привлечены дополнительные средства.
Сложностей в организации совместного научного исследования специалистами разных факультетов сейчас нет. Вместе с тем они не видят логики в объединении специалистов разных направлений для совместной работы.
Ранее стало известно, что новый православный храм при МГУ возведут на проспекте Вернадского в столице. РПЦ показала его проект. С просьбой о строительстве храма ещё в 2000 году обратились 200 сотрудников высшего учебного заведения. До сих пор при МГУ функционирует только храм Святой Татьяны на Большой Никитской, у исторического здания МГУ.
По проекту храм Равноапостольных Кирилла и Мефодия будет многоглавым с шатровой колокольней. Его габариты — 53,7 на 40 метров и 46 метров в высоту. Его разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Проект ждёт согласования в Патриархии и Москомархитектуре, писал NEWS.ru.