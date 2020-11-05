В МГУ проведут масштабную реформу вуза

https://static.news.ru/photo/710946c0-1f6d-11eb-bd57-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Московского государственного университета имени Ломоносова решило провести масштабную реформу.

На базе МГУ планируется создать семь научно-образовательных школ: «Космос», «Математические методы анализа сложных систем», «Сохранение мирового культурно-исторического наследия», «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект», «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг», передаёт «Коммерсант».

В данных программах примут участие уже существующие факультеты вуза, однако об их ликвидации речь не идёт.

В рамках новых школ планируется объединить учёных разных направлений и специализации для работы над перспективными проектами. Ожидается, что под реформу будут привлечены дополнительные средства.

Сложностей в организации совместного научного исследования специалистами разных факультетов сейчас нет. Вместе с тем они не видят логики в объединении специалистов разных направлений для совместной работы.

Ранее стало известно, что новый православный храм при МГУ возведут на проспекте Вернадского в столице. РПЦ показала его проект. С просьбой о строительстве храма ещё в 2000 году обратились 200 сотрудников высшего учебного заведения. До сих пор при МГУ функционирует только храм Святой Татьяны на Большой Никитской, у исторического здания МГУ.

По проекту храм Равноапостольных Кирилла и Мефодия будет многоглавым с шатровой колокольней. Его габариты — 53,7 на 40 метров и 46 метров в высоту. Его разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Проект ждёт согласования в Патриархии и Москомархитектуре, писал NEWS.ru.