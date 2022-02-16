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В метро Петербурга могут ввести штрафы для голых пассажиров

15:26, 16 февраля 2022
В метро Петербурга могут ввести штрафы для голых пассажиров Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым гражданам запрещается находится в метро голым или в зловонной одежде. За нарушения документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Смольного Константина Сухенко.

Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений,сказал он.

Также под запрет попадает попрошайничество в метро. За это нарушителям грозит штраф в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, штраф до трёх тысяч рублей вводится за передвижение по метрополитену на самокатах, велосипедах и другом транспорте, а также за спуск на пути и самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов. Аналогичный штраф грозит за расклеивание наклеек, нанесение надписей и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил автомобилистов о «зимних» штрафах. По его словам, зимой водители часто попадают в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказывается в снегу и «не читается». Инспекторы ГИБДД в основном с пониманием относятся к данному нарушению и ограничиваются предупреждением, однако этой же нормой предусмотрен штраф или лишение прав.

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