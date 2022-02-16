В метро Петербурга могут ввести штрафы для голых пассажиров

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым гражданам запрещается находится в метро голым или в зловонной одежде. За нарушения документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Смольного Константина Сухенко.

Настоящим законопроектом предлагается актуализировать составы административных правонарушений, — сказал он.

Также под запрет попадает попрошайничество в метро. За это нарушителям грозит штраф в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, штраф до трёх тысяч рублей вводится за передвижение по метрополитену на самокатах, велосипедах и другом транспорте, а также за спуск на пути и самостоятельное доставание упавших на рельсы предметов. Аналогичный штраф грозит за расклеивание наклеек, нанесение надписей и рекламных материалов внутри или снаружи вагона.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил автомобилистов о «зимних» штрафах. По его словам, зимой водители часто попадают в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказывается в снегу и «не читается». Инспекторы ГИБДД в основном с пониманием относятся к данному нарушению и ограничиваются предупреждением, однако этой же нормой предусмотрен штраф или лишение прав.