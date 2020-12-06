В МЧС рассказали, как безопасно украсить ёлку

https://static.news.ru/photo/ccd94572-3791-11eb-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю ёлку и избежать пожара.

По данным пресс-службы ведомства, необходимо установить дерево на устойчивое основание, чтобы оно не загораживало выход из комнаты. Ветки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Все электрические гирлянды и ёлочные украшения должны иметь сертификат качества. При этом заворачивать лампочки в ткань, бумагу и другие горючие материалы запрещается.

Также стоит отказаться от использования иллюминации с заметными признаками нарушения целостности изоляции или ламп. При нагревании проводов или мигания лампочек и других неисправностей необходимо выключить и обесточить гирлянды, чтобы избежать возгорания.

В МЧС добавили, что нежелательно украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами, ватой и бумагой, передаёт MK.RU.

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