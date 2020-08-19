В «Матросской тишине» нашли тело заключённого

https://static.news.ru/photo/beb29fa8-e21d-11ea-ae59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look

В одной из камер СИЗО-1 Москвы («Матросская тишина») был обнаружен арестант 1993 года рождения без признаков жизни. По предварительной информации, он покончил с собой.

Восемнадцатого августа в одной из камер СИЗО-1 города Москвы был обнаружен подозреваемый Е., 1993 года рождения, без признаков жизни, — цитирует РИА Новости сообщение столичного управление УФСИН.

Отмечается, что попытки реанимировать мужчину, предпринимаемые в течение часа, не увенчались успехом. При этом признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. В управлении считают, что он арестант, обвиняемый по статьям «Кража» и «Грабёж», покончил с собой.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Ведётся служебная проверка.

Как писал NEWS.ru, столичные следователи пытаются выяснить, каким образом мошенники из преступного колл-центра, обнаруженного в следственном изоляторе (СИЗО) «Матросская Тишина», обходили «глушилки», которыми оборудованы все подобные заведения Москвы. Задача такой системы — блокировать чужую сотовую связь и Интернет. Однако злоумышленникам это никоим образом не мешало.