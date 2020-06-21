В квартире активиста Верзилова не обнаружили следов обыска

https://static.news.ru/photo/7b5171e6-b3ae-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Петр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Хозяин квартиры, которую снимает активист Пётр Верзилов, прибыл на место события после новостей о взломе. Мужчина долгое время пытался открыть дверь ключом, но безуспешно.

Хозяин квартиры рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. После многократных неудачных попыток ему всё же удалось открыть сломанную дверь снаружи. Мужчина вместе с журналистами вошёл внутрь. В квартире никого не было, следов обыска не обнаружено.

Ближайшие ОВД к дому Верзилова — «Красносельский». Журналисты позвонили в полицию, однако сотрудники правопорядка ответили, что сегодня задержанных в отдел не приводили.

В пресс-службах московского управления Следственного комитета и главного управления ведомства на звонки не ответили, сообщает «Медиазона».

Сам Верзилов по-прежнему не выходит на связь.

Как ранее передавал NEWS.ru, десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает активист. Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск.

Соседка экс-супруга Надежды Толоконниковой рассказала, что к двери квартиры Верзилова утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед.

В прошлом году активист перенёс тяжёлое отравление. По его мнению, это было спланированной акцией сотрудников Главного управления Минобороны.