В Крыму объявили штормовое предупреждение

Читайте нас в Google Новости

В Крыму в связи с предстоящим ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение на ближайшие выходные. Об этом говорится на сайте республиканского главка МЧС.

В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днём 7 августа, в течении суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20–25 м/с, отмечается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных подтоплений территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, возможны повреждения и гибель сельскохозяйственных растений, а также нарушения транспортного сообщения.

Жителям Крыма напомнили об опасности для жизни и здоровья в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Во второй половине июня и начале июля обильные осадки стали причиной подтопления целого ряда районов Крыма. Сильнее всего от удара стихии пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.