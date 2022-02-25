В Кремле высказались об антивоенных акциях и митингах в российских городах

Граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незаконные акции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что Путин слышит мнения всех - как сторонников, так и противников операции, но понимает пропорции. Его слова передаёт ТАСС.

Безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения, — заявил Песков.

По его словам, есть такая форма протеста, как одиночные пикеты, но мероприятия с участием определённого количества лиц просто не разрешены по закону. Поэтому в отношении нарушителей «были приняты определённые меры», добавил Песков.

Как сообщалось, 24 февраля в ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек. Отмечается, что полиция и ОМОН проводили задержания, не применяя спецсредств.