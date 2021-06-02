В Кремле рассказали о претензиях к Гудкову

https://static.news.ru/photo/eeb395c4-c389-11eb-8359-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Претензии силовиков к политику Дмитрию Гудкову и бывшему главе организации «Открытая Россия» (признана российскими властями нежелательной) Андрею Пивоварову не связаны с политикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения, — сказал он.

Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за этим делом, учитывая, что оно негативно сказывается на инвестиционном климате в РФ на фоне Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что «это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону».

Представитель Кремля добавил, что этот вопрос не входит в его компетенцию и информацию нужно узнавать у представителей силовых структур.

Дмитрию Гудкову и его тёте Ирине Ермиловой присвоили статус подозреваемых и задержали 1 июня. Они стали обвиняемыми по делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Дело было заведено из-за неуплаченной в 2015 году арендной платы, о которой политик узнал только 1 июня 2021 года. Гудков вину не признаёт.

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Гудкова в подмосковной Коломне. Он ранее сотрудничал с признанной российскими властями нежелательной организацией «Открытая Россия», бывший директор которой Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.